Байден признал, что уже не молод и плохо выступил на дебатах

Президент США Джо Байден признал, что выступил плохо на предвыборных теледебатах против его оппонента кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, добавив, что все еще намерен победить. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я знаю, что я не молодой человек, констатируя очевидное. Я хожу не так легко, как раньше, я не говорю так гладко, как раньше, я не спорю так хорошо, как раньше», - сказал президент на предвыборном митинге в Северной Каролине.

Тем не менее он добавил, что уверен в своей пригодности к должности главы государства, заявив, что иначе не баллотировался бы вновь. В свои силы же Байден верит «всей душой и сердцем».

Напомним, ранее слабое выступление Байдена на дебатах вызвало панику среди его сопартийцев-демократов. Они посчитали, что Байден выглядел невыгодно на фоне Трампа.

Республиканцы же призвали вовсе отстранить действующего главу государства от должности на фоне его провала. Для достижения этого они предлагают воспользоваться 25-ой поправкой в Конституцию США, которая допускает отставку президента за недееспособностью.

Вторые дебаты пройдут 10 сентября, выборы в США назначены на 5 ноября.