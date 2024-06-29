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WP назвал 10 возможных кандидатов на замену Байдену на выборах

Соперником Дональда Трампа могли бы стать бывшая первая леди Мишель Обама, губернаторы Колорадо, Калифорнии, Кентукки и вице-президент Камала Харрис.
Ирина Егорова 2024-06-29 07:20:57
© Фото: Will LanzoniKeystone Press Agency, Global Look Press

После прошедших теледебатов Джо Байдена и Дональда Трампа издание The Washington Post (WP) опубликовало список возможных кандидатов в президенты от Демократической партии.

Газета считает, что бывшая первая леди Мишель Обама, губернаторы Колорадо, Калифорнии, Кентукки и вице-президент Камала Харрис могут стать соперниками Дональда Трампа.

Журналисты издания раскритиковали Демократическую партию за то, что та провела большую часть кампании на выборах президента, «зарыв голову в песок». А после «бессвязного и почти всеми раскритикованного» выступления Байдена на дебатах члены партии «выдернули голову из песка».

Ключевые спонсоры Демократической партии заявили «о катастрофе». Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. Некоторые назвали выступление Байдена «худшим в истории» и призвали президента завершить кампанию.

О том, что Байдена могут заменить, если он проиграет первые дебаты своему оппоненту от республиканцев, ранее заявил известный журналист Сеймур Херш. По его словам, это может произойти в августе на общенациональном съезде демократов в Чикаго.

#сша #Выборы #Джо Байден #Демократическая партия #замена #кандидаты #теледебаты
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