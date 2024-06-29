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Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Подобное решение было сделано по итогам провального выступления Байдена на теледебатах, представители издания считают, что президент США «принесет пользу» своей стране, если не будет бороться за переизбрание.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 02:25:46
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency Globallookpress

Редакционный совет одной из крупнейших газет США The New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы тем самым он «принес пользу» своей стране. Такой призыв стал реакцией на провал Байдена в дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.   

«Однако нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют то, что было очевидно: господин Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад», - говорится в публикации.

Авторы газеты признали, что Трамп несколько раз говорил ложь касательно своей жизни, а его предложения могут разрушить экономику США и отношения страны с другими игроками на международной арене. Тем не менее, по их словам, Байден рискует проиграть ему.

Соответственно демократам следует быть «честными с собой» и признать, что Байден не сможет успешно продолжать гонку, а затем выдвинуть нового кандидата. Байдену же необходимо «сделать одолжение» и отказаться от борьбы за переизбрания.

Напомним, накануне в Атланте прошли первые теледебаты Трампа и Байдена, они длились 90 минут, и в студии впервые в истории США не присутствовали зрители и журналисты.

По сообщению специалистов, действующий президент США уступал Трампу, его выступление было слабым, он часто выглядел дезориентированным и смотрел в пустоту. После дебатов Байден сам признал, что выступил плохо.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Джо Байден #президент США #предвыборная гонка
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