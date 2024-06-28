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Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

Спикер основывал свое решение на 25-ой поправке в Конституцию США, которая предполагает отставку президента за недееспособностью.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 22:21:56
© Фото: Байден VANNICELLI, GRILLOTTI Globallookpress

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации президента отправить действующего главу страны Джо Байдена в отставку на основании 25 поправки в Конституцию страны. Об этом сообщает издание the Hill.

«Многие люди спрашивают о 25-й поправке, ссылаясь на 25-ю поправку прямо сейчас, потому что это тревожная ситуация. Наши противники видят слабость Белого дома, как и все мы. Мне не доставляет удовольствия говорить это. Я думаю, что это очень опасная ситуация», - сказал Джонсон.

Как сообщает издание, подобное предложение появилось на фоне слабого выступления Байдена на сегодняшних дебатах. Поправка, о которой идет речь, предполагает отставку президента за недееспособностью. Если решение об отставке будет принято, то управление страной перейдет в руки вице-президента.

Спикер добавил, что понимает панику демократов, однако напомнил, что вопрос касается всей страны, и президент не справляется со своей задачей.

В ночь на 28 июня прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. По данным СМИ, выступление Байдена вызвало панику среди демократов, так как тот выглядел невыгодно на фоне его оппонента, кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.

Вторые дебаты назначены на 10 сентября, сами президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Джо Байден #отставка президента #Майк Джонсон #Палата представителей США
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