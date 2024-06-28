CNN: выступление Байдена на дебатах вызвало панику у демократов

Чиновники Демократической партии выразили обеспокоенность выступлением президента Джо Байдена на дебатах с его оппонентом экс-президентом и кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN, который вел трансляцию теледебатов.

Демократы находятся в панике из-за того, что Байден на фоне Трампа выглядел невыгодно, не вступал в критику, например, по вопросу абортов. В целом аналитики телеканала оценивают его выступление словами «ничего хорошего».

Некоторые американские СМИ утверждают, что Байден пришел на дебаты простуженным, поэтому и говорил хриплым голосом, из-за чего также уступал на контрасте с Трампом.

Телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты США прошли минувшей ночью - по времени они длились 90 минут. Они прошли в необычном формате - без зрителей. Также во время выступления одного из кандидатов микрофон соперника был выключен. Вторая встреча Байдена и Трампа состоится 10 сентября. Сами выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.