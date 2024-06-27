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Очевидец сообщил о странных ранах у пострадавших на пляже Учкуевка

У многих пострадавших от удара ВСУ по пляжу в Севастополе осколочные ранения не кровоточили, а сами они оставались на ногах.
Ян Брацкий 2024-06-27 09:39:40
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе, где отдыхающие прятались от удара ВСУ, рассказал о странных ранах у пострадавших. По его словам, они не кровоточили. Одна из девушек получила осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в живот. При этом перевязка ей не требовалась.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений... Был один мужчина лет 50, буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании, на ногах, шока нет», - рассказал Александр в беседе с РИА Новости.

Владелец кафе имеет медицинское образование и предположил, что такой эффект от ранений кассетными боеприпасами осложняет первичную диагностику раненых и сортировку их по степени тяжести полученных повреждений.

Военный хирург Владимир Хорошев, напротив, отметил, что ничего необычного в подобных ранах нет. Осколки из кассетной части ракет не задевают крупные артерии и венозные сосуды. В этом случае, попадая в мышечную ткань, они герметизируют рану, уточнил он.

Напомним, украинские националисты атаковали пляж в Севастополе днем 23 июня. Для удара использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате четыре человека, включая двух детей, погибли, более 150 получили ранения.

Официальная Москва заявила о причастности Соединенных Штатов к террористической атаке. В МИД РФ не исключили, что будет дан военно-технический ответ на действия Вашингтона, который поддерживает киевский режим в его преступлениях против россиян.

#Крым #Севастополь #ATACMS #Пляж #кассетные боеприпасы #Учкуевка
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