Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе, где отдыхающие прятались от удара ВСУ, рассказал о странных ранах у пострадавших. По его словам, они не кровоточили. Одна из девушек получила осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в живот. При этом перевязка ей не требовалась.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений... Был один мужчина лет 50, буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании, на ногах, шока нет», - рассказал Александр в беседе с РИА Новости.

Владелец кафе имеет медицинское образование и предположил, что такой эффект от ранений кассетными боеприпасами осложняет первичную диагностику раненых и сортировку их по степени тяжести полученных повреждений.

Военный хирург Владимир Хорошев, напротив, отметил, что ничего необычного в подобных ранах нет. Осколки из кассетной части ракет не задевают крупные артерии и венозные сосуды. В этом случае, попадая в мышечную ткань, они герметизируют рану, уточнил он.

Напомним, украинские националисты атаковали пляж в Севастополе днем 23 июня. Для удара использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате четыре человека, включая двух детей, погибли, более 150 получили ранения.

Официальная Москва заявила о причастности Соединенных Штатов к террористической атаке. В МИД РФ не исключили, что будет дан военно-технический ответ на действия Вашингтона, который поддерживает киевский режим в его преступлениях против россиян.