Пляж в Севастополе начали очищать от взрывоопасных предметов

Территория в районе пляжа в Севастополе после обстрела ВСУ остается оцепленной, на месте случившегося находится много автомобилей спецслужб.

На пляж в городе приехали машины ДПС, специальный транспорт, который расчищает пляж от взрывоопасных предметов. Автомобили скорой помощи продолжают подъезжать на место произошедшего.

Местная жительница Надежда Енукидзе рассказала, что в момент начала ударов она собирала абрикосы.

«Такой грохот был, кошмар... Говорят, там сделали оцепление...», - поделилась женщина.

Ранее стало известно о 124 пострадавших в результате обстрела ВСУ по Севастополю, к раненым выехал губернатор города Михаил Развожаев. В их числе 27 детей, пятеро из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки киевского режима погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая отдыхала с родителями на пляже в момент, когда начался обстрел.