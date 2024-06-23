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Пляж в Севастополе начали очищать от взрывоопасных предметов

Территорию пляжа оцепили после обстрела ВСУ в Севастополе.
Мария Зайцева 2024-06-23 16:57:17
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Территория в районе пляжа в Севастополе после обстрела ВСУ остается оцепленной, на месте случившегося находится много автомобилей спецслужб.

На пляж в городе приехали машины ДПС, специальный транспорт, который расчищает пляж от взрывоопасных предметов. Автомобили скорой помощи продолжают подъезжать на место произошедшего.

Местная жительница Надежда Енукидзе рассказала, что в момент начала ударов она собирала абрикосы.

«Такой грохот был, кошмар... Говорят, там сделали оцепление...», - поделилась женщина.

Ранее стало известно о 124 пострадавших в результате обстрела ВСУ по Севастополю, к раненым выехал губернатор города Михаил Развожаев. В их числе 27 детей, пятеро из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки киевского режима погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая отдыхала с родителями на пляже в момент, когда начался обстрел.

#Севастополь #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #Пляж
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