При атаке ВСУ на Севастополь погибла дочь заммэра Магадана Аверьянова

Девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана погибла в результате украинского обстрела по Севастополю. Об этом заявил мэр города Юрий Гришан в своем официальном телеграм-канале.

«Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София - дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова», - сообщил мэр.

Гришан рассказал, что девочка отдыхала с родителями на пляже в момент, когда начались удары ВСУ. Он выразил соболезнования Аверьянову, его супруге, а также родным и близким ребенка.

Он заявил, что разделяет трагедию и скорбит об утрате, а также выразил искренние соболезнования.

«Светлая память о Софии навсегда останется с нами», - заключил мэр.

Ранее стало известно, что в больницах Севастополя после атаки ВСУ находится 27 детей, пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. Общее количество в городе раненых увеличилось до 124 человек.