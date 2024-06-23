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При атаке ВСУ на Севастополь погибла дочь заммэра Магадана Аверьянова

Девочка отдыхала с родителями на пляже, когда начался обстрел.
Мария Зайцева 2024-06-23 16:26:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана погибла в результате украинского обстрела по Севастополю. Об этом заявил мэр города Юрий Гришан в своем официальном телеграм-канале.

«Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София - дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова», - сообщил мэр.

Гришан рассказал, что девочка отдыхала с родителями на пляже в момент, когда начались удары ВСУ. Он выразил соболезнования Аверьянову, его супруге, а также родным и близким ребенка.

Он заявил, что разделяет трагедию и скорбит об утрате, а также выразил искренние соболезнования.

«Светлая память о Софии навсегда останется с нами», - заключил мэр.

Ранее стало известно, что в больницах Севастополя после атаки ВСУ находится 27 детей, пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. Общее количество в городе раненых увеличилось до 124 человек.

#в стране и мире #дети #Севастополь #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #погибшие
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