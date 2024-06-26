В МИД не исключили военно-технического ответа США на атаку Севастополя

В Москве не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минобороны России заявило, что 23 июня украинские силы атаковали Севастополь, применив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Сбить удалось четыре ракеты, а еще одна в результате воздействия ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась в небе над городом.

Обломки поврежденной ракеты упали на пляжи. Жертвами ракетной атаки стали четыре человека, еще свыше 150 пострадали.

В МИД вызвали главу дипмиссии США в России Линн Трейси. Ей был сделан демарш в связи с ударом по Севастополю. В ведомстве заявили, что Вашингтон, поставляющий Киеву вооружения, включая примененные в ходе атаки ATACMS, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, стал стороной конфликта. Также в МИД пообещали, что действия США, позволивших бить своим оружием по территории РФ, не останутся безнаказанными.