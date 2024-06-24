Один из отдыхающих на пляже в Севастополе рассказал подробности атаки украинских националистов. Накануне ВСУ обстреляли город ракетами АТАСМS с кассетными боевыми частями. По мирным и безоружным людям ударили днем, когда на пляже отдыхали семьи с детьми.

«Как раз я только вышел из воды и своими глазами видел эти "кассеты". Они сыпались между пляжем и буйками», - рассказал отдыхающий по имени Бограт.

Напомним, в результате террористической атаки ВСУ погибли четыре человека, двое из которых - дети. Больше 150 получили ранения. В Минобороны заявили, что обстрел Севастополя не останется без ответа, и подчеркнули, что ответственность за произошедшее несут также США. Так как все полетные задания в оперативно-тактические ракеты вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Сегодня главу дипмиссии США Линн Трейси вызвали в МИД России. Послу был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что действия США по поощрению Киева к продолжению боевых действий не останутся безнаказанными.