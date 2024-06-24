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Кремль: обращения Путина по обстрелу Севастополя пока не планируется

Также президент России на данный момент не планирует выступать с обращением в связи с ситуацией в Дагестане.
Тимур Шерзад 2024-06-24 12:16:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращения Путина в связи с обстрелом Севастополя и вооруженным нападением в Дагестане пока что не планируется. 

«Нет, в настоящий момент - нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистам. 

Ранее сообщалось, что в ходе украинского обстрела кассетными боеприпасами на пляже Севастополя погибло четыре человека, включая двух детей. Также пострадал 151 человек. Из этого количества госпитализация потребовалась 82 раненым. При этом уточнялось, что некоторых пострадавших могут перевезти в Москву

При этом Пентагон, предоставивший украинским боевикам ракеты ATACMS для удара по Севастополю, комментировать произошедшее отказался

Также сообщалось, что боевики, устроившие вооруженное нападение в Дагестане, атаковали в том числе и христианскую церковь. В ходе этого нападения погиб священник.

#Дагестан #Севастополь #Владимир Путин #Дмитрий Песков #обращение к народу
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