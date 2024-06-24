Министерство обороны США в курсе сообщений об обстреле Севастополя ракетами ATACMS американского производства, но ему нечего сказать по этому поводу. Об этом РИА Новости заявили представитель Пентагона.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», - заявили в американском оборонном ведомстве.

Напомним, в воскресенье в полдень украинские националисты нанесли удар по Севастополю. В момент атаки мирные жители города отдыхали на пляже.

По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.