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Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю ракетами ATACMS

В результате атаки украинских националистов погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Сергей Лебедев 2024-06-24 00:59:46
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Министерство обороны США в курсе сообщений об обстреле Севастополя ракетами ATACMS американского производства, но ему нечего сказать по этому поводу. Об этом РИА Новости заявили представитель Пентагона.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», - заявили в американском оборонном ведомстве.

Напомним, в воскресенье в полдень украинские националисты нанесли удар по Севастополю. В момент атаки мирные жители города отдыхали на пляже.

По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

#Крым #боевики #сша #Севастополь #Пентагон #атака #ATACMS #Националисты #удар
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