Министерство обороны США в курсе сообщений об обстреле Севастополя ракетами ATACMS американского производства, но ему нечего сказать по этому поводу. Об этом РИА Новости заявили представитель Пентагона.
«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», - заявили в американском оборонном ведомстве.
Напомним, в воскресенье в полдень украинские националисты нанесли удар по Севастополю. В момент атаки мирные жители города отдыхали на пляже.
По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.
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