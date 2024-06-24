Число пострадавших при обстреле Севастополя возросло до 151

В результате атаки украинских боевиков по Севастополю пострадал 151 человек. Уточненные данные в воскресенье вечером сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, госпитализация потребовалась 82 раненым.

«Ночью мы ожидаем прибытия бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф», - добавил Михаил Развожаев.

Ранее стало известно, что от удара националистов погибли четыре человека. Среди жертв преступления киевского режима есть двое детей.

В Крыму 24 июня объявили днем траура. На полуострове отменили все развлекательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.