Число пострадавших при обстреле Севастополя возросло до 151

В результате атаки украинских боевиков по Севастополю пострадал 151 человек. Уточненные данные в воскресенье вечером сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, госпитализация потребовалась 82 раненым.
«Ночью мы ожидаем прибытия бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф», - добавил Михаил Развожаев.
Ранее стало известно, что от удара националистов погибли четыре человека. Среди жертв преступления киевского режима есть двое детей.
В Крыму 24 июня объявили днем траура. На полуострове отменили все развлекательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
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