Меликов осмотрел церковь в Дербенте после нападения боевиков

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осмотрел церковь и синагогу в Дербенте, на которые накануне напали вооруженные террористы. Меликов также пообщался с представителями духовенства. В Дербенте он проведет совещание в городской администрации.

Напомним, накануне в Махачкале и Дербенте боевики устроили стрельбу, напав на полицейских и прихожан. Правоохранители ввели в регионе режим контртеррористической операции.

По словам Меликова, ликвидированы шестеро боевиков. От их рук погибли более 15 сотрудников полиции, жертвы и раненые есть и среди гражданских лиц. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о снятии правового режима контртеррористической операции в Дагестане и завершении КТО в Махачкале и Дербенте. На месте проходят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются сообщники боевиков.