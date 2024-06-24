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Меликов осмотрел церковь в Дербенте после нападения боевиков

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов проведет совещание в городской администрации Дербента.
Ян Брацкий 2024-06-24 11:16:05
© Фото: agiprd, Telegram © Видео: agiprd, Telegram

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осмотрел церковь и синагогу в Дербенте, на которые накануне напали вооруженные террористы. Меликов также пообщался с представителями духовенства. В Дербенте он проведет совещание в городской администрации.

Напомним, накануне в Махачкале и Дербенте боевики устроили стрельбу, напав на полицейских и прихожан. Правоохранители ввели в регионе режим контртеррористической операции.

По словам Меликова, ликвидированы шестеро боевиков. От их рук погибли более 15 сотрудников полиции, жертвы и раненые есть и среди гражданских лиц. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о снятии правового режима контртеррористической операции в Дагестане и завершении КТО в Махачкале и Дербенте. На месте проходят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются сообщники боевиков.

#Теракт #боевики #Дагестан #церковь #Сергей Меликов #КТО #Дербент
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