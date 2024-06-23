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Во время нападения на церковь в Дербенте погиб священник

Неизвестные обстреляли синагогу и церковь.
Мария Зайцева 2024-06-23 20:03:04
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Священник отец Николай погиб в церкви в Дербенте в Дагестане в результате нападения. Об этом сообщает Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в официальном телеграм-канале.

Он заявил, что мужчине было 66 лет и он был болен.

«66 лет ему было, очень болел», - рассказал Хадулаев.

По предварительной информации, в Дербенте при стрельбе погиб один сотрудник полиции, другой ранен. Там неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь примерно в 18 часов.

#в стране и мире #Дагестан #церковь #священник #нападение #погиб #Дербент
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