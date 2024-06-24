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Некоторых пострадавших в Севастополе могут транспортировать в Москву

Всех пациентов осмотрели 35 врачей - сейчас на консилиуме будет приниматься решение об их дальнейшем лечении и оказании помощи.
Ирина Егорова 2024-06-24 09:40:19
© Фото: razvozhaev, Telegram © Видео: razvozhaev, Telegram

От 15 до 20 пострадавших после ракетной атаки на пляж в Севастополе могут доставить на дальнейшее лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, 35 врачей из сводной бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф сегодня осмотрели раненых, после чего был собран консилиум, в ходе которого будет принято решение об оказании помощи и лечении всем пострадавшим. Также врачи оценили необходимость и возможность транспортабельности пациентов.

«Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших», - заявил Развожаев.

Губернатор Севастополя обсудил ситуацию с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой и уточнил, что все родители пострадавших детей будут размещены в гостиницах.

Сводная бригада медиков прибыла в Севастополь сегодня ночью. Также прилетели и психологи МЧС России. 

Напомним, накануне украинские боевики ударили по Севастополю. По данным Минобороны РФ, ВСУ применили пять американских ракет ATACMS. Четыре из них сбили дежурные средства ПВО. Боевая часть пятой ракеты, снаряженная кассетными боевыми частями, взорвалась в воздухе. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек. В больницы госпитализировали 82 раненых.

#Москва #в стране и мире #Севастополь #врачи #помощь #пострадавшие #транспортировка #Михаил Развожаев #ракетная атака #консилиум
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