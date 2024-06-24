Азиатское турне Путина стало настоящим праздником для КНДР и Вьетнама

Последние несколько десятков метров красной дорожки сотрудники Северокорейского аэропорта Сунан разворачивают, когда самолет российского президента уже застопорил ход. Все для того, чтобы направление дорожки в точности совпало с трапом борта номер один. С максимальной точностью совпадают позиции России и КНДР и по основным вопросам международной повестки. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, Владимира Путина встречает у трапа самолета и это лишь подтверждает особый статус отношений двух стран.

Показательной, в этом смысле, стала заминка, которая произошла у президентского «Ауруса», когда два лидера некоторое время пытались уступить друг другу возможность первым сесть в автомобиль.

Ровно в полдень под бой часов на площади Ким Ир Сена появился президентский кортеж Владимира Путина. И вновь лидер Северной Кореи встретил президента России у самого автомобиля. И первым, на главной площади Пхеньяна прозвучал гимн России.

Торжественная церемония встречи Владимира Путин в Пхеньяне была как настоящий государственный праздник. На улицах города тысячи людей с цветами, разноцветными воздушными шарами, флажками, раскрашенными в цвета Российского и Северокорейского флагов. В момент проезда Владимира Путина и Ким Чен Ына в автомобиле с открытым верхом, жители Пхеньяна приветствовали российского президента.

Этот визит Владимира Путина в КНДР государственный, а это значит, что вместе с президентом руководители ключевых министерств и ведомств. Кроме того, это еще и ответный визит. В сентябре прошлого года Ким Чен Ин посетил российский Дальний Восток и пригласил Владимира Путина приехать в КНДР. По словам российского президента, Москва и Пхеньян проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и продолжают противодействовать санкционному натиску Запада. Запущенный США режим санкций Совбеза ООН в от ношении КНДР, заявил Владимир Путин, должен быть пересмотрен.

«Раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивностью различных военных учений с участием Республики Корея, Японии, имеющих враждебный по отношению к КНДР характер. Такие шаги подрывают мир и стабильность на полуострове, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.Категорически не приемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки. Пхеньян вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета», - заявил Путин

По итогам двухдневного государственного визита, лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который выведет отношения между двумя странами на принципиально новый, высокий уровень. Этот документ, по словам Владимира Путина, предполагает, в случае необходимости и военную взаимопомощь.

«Подписанный сегодня Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом», - заявил Путин.

Дипломатические отношения СССР, а затем Россию с Северной Кореи связывают уже 76 лет. В 1961 году Москва и Пхеньян подписали договор о дружбе и взаимопомощи. Затем, в 2000 году уже современная Россия и КНДР подписали соглашение о дружбе и добрососедстве. Новый договор о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил лидер КНДР, учитывает уже современные мировые вызовы.

«Благодаря заключению Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией отношения между нашими двумя странами встали на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. + Заложена юридическая основа, с помощью которой стало возможным осуществление грандиозного замысла руководства двух стран и векового чаяния наших народов надежно защитить мир и безопасность в регионе и в мире и построить сильные государства в соответствии с общими интересами Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации», - заявил Кич Чен Ын.

Россию и КНДР связывает и единое понимание нового мироустройства. Как и большинство стран глобального Юга и Востока, Северная Корея видит будущее в справедливом, многополярном мире, основанном на добрососедских, партнерских отношениях с другими странами. Кроме того, в Пхеньяне хорошо понимают, почему Россия была вынуждена начать СВО.

«Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса. Такая линия корейского руководства – еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса КНДР. Хочу поблагодарить наших корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере "Сондовон". Мы высоко ценим этот искренний жест заботы и дружбы», - заявил Путин.

Новый договор между Россией и КНДР предполагает масштабное сотрудничество в сфере медицины. И России в этой области есть чем поделиться с Кореей. Подписан договор о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР, договоры о сотрудничестве в науке и образовании. За два дня государственного визита Владимира Путина в КНДР с Ким Чен Ыном, в разных форматах, они общались больше 10 часов. И, конечно же, были не только переговоры. Президент России возложил венок к памятнику «Освобождение», который был установлен в 1946 году в память о воинах Советской армии, погибших освобождая Корею от японской оккупации. В тот же день он посетил первый в Корее православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне и передал в дар икону Пресвятой Троицы.

Не обошлось без подарков, которые в СМИ обсуждались отдельно. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну представительский автомобиль «Аурус», на котором лидеры двух государств прокатились вдвоем, управляли автомобилем по очереди.

Как успели заметить северокорейские журналисты, регистрационный номер автомобиля для КНДР был весьма символичным. Это была дата окончания Корейской войны – июль, 27 число 1953 года. Кроме автомобиля, лидеру КНДР подарили адмиральский кортик и чайный сервиз. Среди подарков российскому президенту были две охотничьи собаки очень редкой породы Пхунсан, которая считается одним из символов Северной Кореи. Кроме того, среди подарков был бюст президента России.

Стало известно и меню на торжественном приеме от имени Председателя Государственных дел КНДР. Гостей угощали заливной утиной печенью с трюфелями. Был салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. Из горячих блюд - тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт - шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. И главный тост за дружбу и процветание двух стран.

В тот же вечер Владимир Путин из Пхеньяна вылетел с государственным визитом в еще одну теплую для России, во всех отношениях страну Азиатско-Тихоокеанского региона - Вьетнам, с которым нас связывают давние дружеские отношения.

Дружеские отношения России и Вьетнама насчитывают не одно десятилетие. Уже больше 30 лет в Академическом районе Москвы существует площадь Хо Ши Мина и величественный памятник, установленный к 100-летию революционера и лидера национально-освободительной борьбы Вьетнамского народа. На бронзовом основании слова Хо Ши Мина - «Нет ничего дороже независимости и свободы». И это как раз то, что Россию и Вьетнам связывает уже долгие годы.

В аэропорту Ханоя, борт номер один приземлился уже за полночь. И здесь президента России встречали как самого дорого гостя, красной дорожкой и почетным караулом. Уже на следующий день, при въезде на площадь перед президентским дворцом, кортеж Владимира Путина приветствовал настоящий живой коридор из вьетнамских пионеров с флагами двух стран в руках. У президентского дворца российского лидера встретил президент Вьетнама То Лам.

Ни сорокоградусная жара, ни почти стопроцентная влажность воздуха не помешали принимающей стороне провести торжественную церемонию встречи президента России на высшем уровне. Под гимн России, и это знак особого уважения, звучали артиллерийские выстрелы.

Переговоры президентов России и Вьетнама продолжались около полутора часов и, судя по итоговым заявлениям, многие вопросы были согласованы и тщательно проработаны еще до начала визита. И, пожалуй, определяющим стало совместное заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства» России и Вьетнама. Одна из важных тем переговоров - сложная международная обстановка. По сути, борьба старого мира гегемонии запада и нового, многополярного мироустройства. И, по словам Владимира Путина у России и Вьетнама позиции по этим вопросам совпадают.

«Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, координируют усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН, а также в рамках диалога Россия-АСЕАН и на Восточноазиатских саммитах. При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении в АТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам», - заявил Путин.

И главный принцип таких договоренностей, это вместе искать пути преодоления трудностей, вызванных сложной международной обстановкой.

«Мы договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга. В соответствии с основными принципами Устава ООН мы не будем вступать в союзы и заключать договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной целостности друг друга. Мы также не будем выступать против третьих сторон. Мы всегда будем вносить вклад в мир, сотрудничество в регионе и в мире», - заявил президент Вьетнама То Лам.

Стратегическое партнерство России и Вьетнама включает целый ряд масштабных, в том числе и наукоемких совместных проектов. Например, при содействии Росатома во Вьетнаме появится центр ядерной науки и технологий. Подписаны соглашения о сотрудничестве между ведущими ВУЗами двух стран, между министерствами юстиции, подписан план взаимодействия таможенных служб. В общей сложности 15 важных документов. А пока шла церемония подписания важнейших для двух стран договоров, у президентского дворца в Ханое выстроилась целая очередь из местных жителей, желающих сфотографироваться на фоне российского «Ауруса».

Во время визита Владимир Путин возложил венок к Мемориалу героям Вьетнама, павшим в битве против французских колонизаторов. Российский президент посетил и мавзолей Хо Ши Мина, где также возложил венок памяти первого президента Вьетнама.

Отдельно в программе визита российского президента стояла встреча с выпускниками советских и российских ВУЗов. В большом оперном театре Ханоя собрались те, кто в разные годы учился в России и теперь полученные знания применяет во Вьетнаме. И большинство участников встречи прекрасно владели русским языком. Например, офтальмолог из Ханоя рассказала, что благодаря полученному в России образованию, ее клиника сейчас делает большие успехи.

«Во-первых, я отмечаю Ваш русский язык. Вы говорите практически без акцента. Что значит "практически"? Без акцента. И это здорово. Первое. Второе. Вы сказали, что только благодаря образованию Вы добились таких результатов в своей профессии. Я думаю, что прежде всего Вы добились этих результатов благодаря своему трудолюбию и таланту», - заявил Путин.

Огромное число будущих вьетнамских специалистов и сейчас обучаются в российских ВУЗах по самым разным специальностям. И это сотрудничество будет только расширяться. Об этом Владимир Путин написал в статье, которую влиятельная вьетнамская газета «Нян зан» опубликовала еще накануне визита президента в Ханой. Об этом же Путин говорил и во время торжественного приема, поднимая тост за вьетнамский народ.

«Мы гордимся, что в период этих тяжелых испытаний помогали нашим вьетнамским товарищам одержать долгожданную победу, а также внесли свой вклад в послевоенное возрождение страны: именно тогда были заложены прочные традиции дружбы и взаимной поддержки, на основе которых и сегодня наши страны сообща решают самые масштабные задачи», - заявил Путин.

«Азиатское турне», как его уже назвали СМИ, Владимира Путина показало, насколько стремительно идея многополярного мироустройства приобретает популярность в уставших от американской гегемонии странах. И дело здесь далеко не только в новой архитектуре безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Принципы политических, экономических и культурных взаимоотношений между государствами создаются с учетом интересов самих государств. Создаются не против кого-то, а для самих себя.