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Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Подписанный документ, по словам Путина, ляжет в основу отношений двух стран на долгую перспективу.
Алексей Курильченко 2024-06-19 10:52:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Подписание состоялось в рамках визита российского лидера в Пхеньян.

Данный документ, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, будет учитывать вопросы безопасности. Он придет на смену нескольким ранее подписанным договорам о дружбе и сотрудничестве. Отмечается, что договор не направлен на конфронтацию с другими странами, а нацелен на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Напомним, что 19 июня Путин встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном. Мероприятие началось с торжественной церемонии и продолжилось разговором двух лидеров тет-а-тет. В ходе визита Путин заявил, что в основу отношений двух стран на долгую перспективу ляжет подготовленный к встрече документ.

 

#КНДР #Ким Чен Ын #Владимир Путин #договор #Стратегическое партнерство
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