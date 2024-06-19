Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Подписание состоялось в рамках визита российского лидера в Пхеньян.

Данный документ, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, будет учитывать вопросы безопасности. Он придет на смену нескольким ранее подписанным договорам о дружбе и сотрудничестве. Отмечается, что договор не направлен на конфронтацию с другими странами, а нацелен на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Напомним, что 19 июня Путин встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном. Мероприятие началось с торжественной церемонии и продолжилось разговором двух лидеров тет-а-тет. В ходе визита Путин заявил, что в основу отношений двух стран на долгую перспективу ляжет подготовленный к встрече документ.