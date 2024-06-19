Путина торжественно встретили в аэропорту Ханоя во Вьетнаме

Владимир Путин прибыл в аэропорт Ханоя во Вьетнаме. Там его торжественно встретили. Государственный визит президента России продлится два дня.

Он проведет встречи со всеми четырьмя руководителями страны: генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

По итогам проведенных переговоров планируется принятие двустороннего совместного заявления. Оно подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Также будет подписан ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Вьетнаму за проявленную сбалансированную позицию по украинскому кризису. Также он рассказал, что страны вместе изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерной науки и технологий.