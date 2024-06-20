Владимир Путин прибыл на встречу с президентом Вьетнама

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с главой Вьетнама То Ламом к президентскому дворцу в Ханое. Главы стран прошли по красной ковровой дорожке. Путина и То Лама на торжественной церемонии встретили в том числе дети с государственными флагами стран.

Владимир Путин прибыл в аэропорт Вьетнама 19 июня. Президент России пробудет с государственным визитом в стране Юго-Восточной Азии два дня. У российского лидера и президента Вьетнама запланированы переговоры с участием делегаций.

Во время подготовки к приезду Владимира Путина в Ханой театр на воде «Тханг Лонг» устраивал три представления в день. «Звезда» опубликовала кадры подготовки к официальному визиту.