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Владимир Путин прибыл на встречу с президентом Вьетнама

Во Вьетнаме состоялась встреча То Лама и Владимира Путина.
Услада Дубинина 2024-06-20 08:38:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с главой Вьетнама То Ламом к президентскому дворцу в Ханое. Главы стран прошли по красной ковровой дорожке. Путина и То Лама на торжественной церемонии встретили в том числе дети с государственными флагами стран. 

Владимир Путин прибыл в аэропорт Вьетнама 19 июня. Президент России пробудет с государственным визитом в стране Юго-Восточной Азии два дня. У российского лидера и президента Вьетнама запланированы переговоры с участием делегаций. 

Во время подготовки к приезду Владимира Путина в Ханой театр на воде «Тханг Лонг» устраивал три представления в день. «Звезда» опубликовала кадры подготовки к официальному визиту. 

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