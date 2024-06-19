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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Владимир Путин подарил главе Корейской Народно-Демократической Республики автомобиль, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Услада Дубинина 2024-06-19 12:08:12
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками во время визита лидера российского государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику, об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Уже обменялись подарками», - цитирует ТАСС слова Ушакова.

Известно, что президент России подарил председателю государственных дел КНДР автомобиль российского производства класса люкс, «очень красивый» чайный сервиз и адмиральский кортик. Юрий Ушаков уточнил, что подарки от лидера Корейской Народно-Демократической Республики президенту России являются художественными произведениями с изображением Владимира Путина.

Во время официального визита в КНДР лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее Ким Чен Ын заявил, что корейская Народно-Демократическая Республика поддерживает Россию в проведении СВО на Украине.

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #подарки #Сотрудничество с РФ
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