В Пхеньяне началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына

Официальная церемония встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына началась в Пхеньяне.

На торжественном мероприятии прозвучат гимны России и Северной Кореи, а также пройдет почетный караул. Владимир Путин и Ким Чен Ын представят друг другу свои делегации. После церемонии у лидеров стран запланирована поездка в резиденцию для проведения переговоров.

Ранее Владимир Путин распорядился заключить договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР. Подписание документа возможно во время официального визита главы государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику, об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом 18 июня. В аэропорту президента России встретил лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.