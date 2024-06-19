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В Пхеньяне началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына

Владимир Путин и Ким Чен Ын представят друг другу делегации на официальной церемонии в Пхеньяне.
Услада Дубинина 2024-06-19 07:20:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Официальная церемония встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына началась в Пхеньяне.

На торжественном мероприятии прозвучат гимны России и Северной Кореи, а также пройдет почетный караул. Владимир Путин и Ким Чен Ын представят друг другу свои делегации. После церемонии у лидеров стран запланирована поездка в резиденцию для проведения переговоров.

Ранее Владимир Путин распорядился заключить договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР. Подписание документа возможно во время официального визита главы государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику, об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом 18 июня. В аэропорту президента России встретил лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея #Владимир Путин #Визит #Сотрудничество
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