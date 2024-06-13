Центробанк изменил подход к формированию курса рубля к доллару и евро

Банк России впервые установил значения официального курса рубля к доллару и евро без биржевых торгов. Из него следует, что после новых санкций США в отношении Мосбиржи российская валюта даже укрепилась. Официальный курс американского доллара на 14 июня составляет 88,2 рубля, а евро - 94,8 рубля.

После новых ограничений Московская биржа прекратила торги американской и европейской валютой. В Центробанке заявили, что подготовились к такой ситуации заранее. Накопления граждан в долларах и евро останутся в сохранности. Купить и продать валюту можно будет, как и прежде, в любом российском банке. Новые санкции против Мосбиржи, считают эксперты, по сути копия предыдущих. Когда те не сработали, США решили пойти в обход. Сегодня ограничения ввела и Великобритания. Но для Банка России такой исход «неожиданностью» не стал - сценарий давно прорабатывался.

«Центробанк, биржа и банки к этому готовились уже достаточно давно. Именно поэтому между информацией, что санкции наложены и очень подробной и детальной реакцией регулятора прошло меньше часа. Без подготовки такое невозможно», - сказал доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.

Работа с «недружественными» валютами теперь перейдет из биржевого во внебиржевой сектор. Проще говоря, участники рынка будут договариваться между собой напрямую. Сильно перестраиваться не придется - в общем объеме торгов доля внебиржевого рынка уже составляла 60 процентов.

«Внебиржевые торги - в них ничего страшного нет. Просто меньше игроков, меньшая ликвидность, а курс более волатильный. Вот и все», - отметил профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Евгений Коган.

Формироваться курс валют будет по-новому. Центробанку нужно будет изучать отчеты других банков, мониторить сделки участников внебиржевого рынка и выводить средний показатель. В перспективе, уверены специалисты, это должно привести к стабильности курса.

«Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

О том, что финансовая стабильность будет обеспечена заявили и в Кремле.

«Давайте исходить из тех заявлений, что прозвучали в ЦБ. Он как мегарегулятор в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают. Мы думаем над действиями, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Эксперты подчеркивают: сегодня российская финансовая система функционирует достаточно спокойно - жить в эпоху санкций мы уже научились. Российская экономика растет выше мировых темпов, а вот для США и Евросоюза новые санкции наоборот, могут «выйти боком». Американские и европейские банки тоже имеют акции Мосбиржи и теперь от них придется отказаться.