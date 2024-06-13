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ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

Торги на Мосбирже в европейской и американской валютах прекратились с сегодняшнего дня, расчеты проводились на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 17:31:49
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Центробанк России впервые после американских санкций в отношении Московской биржи рассчитал официальные курсы рубля к доллару и евро без торгов на бирже.

Официальный курс доллара США составил 88,2 руб., евро - 94,8. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Расчеты проводились на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. В соответствии с предыдущими показателями курс американской и европейской валют снизился.

Накануне стало известно о санкциях США в отношении торговой площадки Московская биржа, с 13 июня торги в долларах США и евро прекратились.

Ранее Банк России объяснял, что компании и граждане смогут покупать и продавать данную иностранную валюту через российские банки. Все деньги в долларах и евро на счетах и вкладах сохранятся. 

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