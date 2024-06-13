ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

Центробанк России впервые после американских санкций в отношении Московской биржи рассчитал официальные курсы рубля к доллару и евро без торгов на бирже.

Официальный курс доллара США составил 88,2 руб., евро - 94,8. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Расчеты проводились на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. В соответствии с предыдущими показателями курс американской и европейской валют снизился.

Накануне стало известно о санкциях США в отношении торговой площадки Московская биржа, с 13 июня торги в долларах США и евро прекратились.

Ранее Банк России объяснял, что компании и граждане смогут покупать и продавать данную иностранную валюту через российские банки. Все деньги в долларах и евро на счетах и вкладах сохранятся.