Песков заявил, что ЦБ обеспечивает стабильность на рынках

Банк России в состоянии обеспечить стабильность на рынках после новых санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно ЦБ как мегарегулятор в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают», - сказал Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал возможные ответные меры РФ, заявив, что Москва думает над действиями, которые «наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

Накануне США ввели санкции против 300 физических и юридических лиц из России и КНР. Под ограничительные меры Минфина США попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий». Московская биржа с сегодняшнего дня прекратила торги долларами США и Гонконга, а также евро.

В Центробанке сообщили, что компании и простые граждане смогут покупать и продавать американскую и европейскую валюту через банки. Курсы доллара и евро к рублю ЦБ будет устанавливать по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.