МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что ЦБ обеспечивает стабильность на рынках

Пресс-секретарь президента прокомментировал новые санкции США.
Владимир Рубанов 2024-06-13 13:17:30
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Банк России в состоянии обеспечить стабильность на рынках после новых санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно ЦБ как мегарегулятор в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают», - сказал Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал возможные ответные меры РФ, заявив, что Москва думает над действиями, которые «наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

Накануне США ввели санкции против 300 физических и юридических лиц из России и КНР. Под ограничительные меры Минфина США попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и АО «Национальный расчетный депозитарий». Московская биржа с сегодняшнего дня прекратила торги долларами США и Гонконга, а также евро.

В Центробанке сообщили, что компании и простые граждане смогут покупать и продавать американскую и европейскую валюту через банки. Курсы доллара и евро к рублю ЦБ будет устанавливать по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.

#доллар #санкции #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #евро #минфин сша #курсы валют #Мосбиржа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 