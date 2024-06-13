МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи

Лондон расширил санкционный список более чем на 40 позиций.
Сергей Лебедев 2024-06-13 14:25:48
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Сегодня Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под ограничения попали более 40 физических и юридических лиц.

Санкции, в частности, распространили в отношении Московской биржи. Об этом пишет Радио Sputnik.

Напомним, в минувшую среду Соединенные Штаты ввели ограничения против 300 физических и юридических лиц из России и КНР. Под санкции американского Минфина попала и Мосбиржа, которая с сегодняшнего дня прекратила торги долларами США и Гонконга, а также евро.

В Центробанке РФ сообщили, что компании и простые граждане смогут покупать и продавать американскую и европейскую валюту через банки. Курсы доллара и евро к рублю ЦБ будет устанавливать по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва даст ответ на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию.

#сша #санкции #Великобритания #лондон #ЦБ РФ #ограничения #Мосбиржа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 