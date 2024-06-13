Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи

Сегодня Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под ограничения попали более 40 физических и юридических лиц.

Санкции, в частности, распространили в отношении Московской биржи. Об этом пишет Радио Sputnik.

Напомним, в минувшую среду Соединенные Штаты ввели ограничения против 300 физических и юридических лиц из России и КНР. Под санкции американского Минфина попала и Мосбиржа, которая с сегодняшнего дня прекратила торги долларами США и Гонконга, а также евро.

В Центробанке РФ сообщили, что компании и простые граждане смогут покупать и продавать американскую и европейскую валюту через банки. Курсы доллара и евро к рублю ЦБ будет устанавливать по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва даст ответ на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию.