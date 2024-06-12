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Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро без Мосбиржи

Банк России будет определять курсы этих валют по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.
Владимир Рубанов 2024-06-12 18:55:52
© Фото: Meng Dingbo XinHua, Global Look Press

Банк России разъяснил, как скажутся санкции против Мосбиржи на россиянах. Компании и простые граждане смогут покупать и продавать американские доллары и евро через российские банки, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ будет определять курсы доллара и евро к рублю по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.

Все деньги в долларах и евро на счетах и вкладах сохранятся. Выдавать их будут в прежнем порядке.

После введения санкций США против Московской биржи она приостановит проведение биржевых торгов с долларом и евро. Торги по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить как обычно.

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