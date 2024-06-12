Россияне смогут покупать и продавать доллары и евро без Мосбиржи

Банк России разъяснил, как скажутся санкции против Мосбиржи на россиянах. Компании и простые граждане смогут покупать и продавать американские доллары и евро через российские банки, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ будет определять курсы доллара и евро к рублю по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов.

Все деньги в долларах и евро на счетах и вкладах сохранятся. Выдавать их будут в прежнем порядке.

После введения санкций США против Московской биржи она приостановит проведение биржевых торгов с долларом и евро. Торги по биржевым инструментам в рублях и других валютах будут проходить как обычно.