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Эксперт Григорьев: уход доллара с Мосбиржи мало что изменит для людей

По его словам, Центробанк России готовился к подобному сценарию с 2022 года и проводил стресс-тесты.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 16:47:31
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru Globallokpress

Прекращение торгов в долларах США и евро на Мосбирже не скажется на большинстве граждан, Центробанк России проводил стресс-тесты на случай введения подобных санкций, курсовые значения существенно не изменятся. Об этом заявил экономист Владимир Григорьев.  

«Ничего особо нового не случилось, потому что к этому сценарию готовились начиная с 2022 года... Поэтому я думаю, что в принципе для большинства граждан мало что изменится», - сказал специалист в эфире Радио Sputnik.

По его словам, также не стоит опасаться обвала рубля, так как нерезиденты не смогут повлиять на положение рубля, а резиденты уже адаптированы к жизни в санкционных условиях. При этом эксперт допустил несущественное изменение курса доллара и евро.

Напомним, с четверга, 13 июня, Мосбиржа прекратила торги в долларах США и евро на фоне введения санкций США.

Теперь ЦБ будет определять курсы этих иностранных валют по банковской отчетности и данным из внебиржевых торгов. Граждане смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

#валюта #евро #санкции США #Мосбиржа #доллар США
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