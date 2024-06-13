Многотысячные акции протеста парализовали центр Еревана

В Ереване тысячи демонстрантов направились к зданию правительства, однако полиция после вчерашних событий заранее оцепила территорию. Обошлось без стычек, в то время как накануне в ходе акций пострадали более сотни человек. Поводом для очередной волны демонстраций стали новые выпады армянского премьера, в том числе заявления о выходе страны из ОДКБ.

Громкие хлопки, вспышки светошумовых гранат, стычки между полицейскими и митингующими. Как итог: около сотни задержанных и десятки раненых с серьезными травмами. Так, накануне прошел митинг у здания армянского правительства. Так называемые «красные береты» - специальные силы полиции, которые тоже отвечают за безопасность в Ереване, с протестующими не церемонились. Задержанных скручивали и грузили в автозаки.

Стычки продолжались до глубокой ночи. Протестующие направились к зданию правительства и утром. Причина та же: демонстранты требуют отставки премьер-министра. Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов. Его противники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном - лидером протестного движения «Тавуш за Родину» - недовольны соглашением по делимитации границ. По нему Азербайджану переходит несколько сел в Тавушской области. Сам Галстанян сегодня посетил в больницах раненых участников протеста. Катализатором событий стали заявления Никола Пашиняна.

В парламенте между собой дерутся представители правящей партии и оппозиция. Это реакция на слова Пашиняна, который назвал «трусливыми предателями» некоторых армянских генералов. Следом - еще одно громкое высказывание: Армения выйдет из состава ОДКБ.

«Еще раз говорю, следующим логическим шагом будет выход из организации. Это случится через месяц, год, три года. Один из руководителей ОДКБ заявил, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поддерживал Азербайджан, верил в его победу, желал ее. И после этого я должен вести диалог с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?», - задался вопросом Никол Пашинян.

Премьер Армении раскритиковал белорусского лидера за слова о конфликте в Карабахе во время встречи с Ильхамом Алиевым в мае. Но конкретные цитаты Александра Лукашенко Пашинян не привел. Ереван отозвал своего посла из Белоруссии. Реакция Минска - зеркальная.

«Представитель Посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция. Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние, близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодняшний день еще и взаимовыгодная торговля, а также тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство и внешние игроки к этому не подталкивали», - заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

На резкое заявление армянской стороны отреагировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента - Москва продолжит контакты с Ереваном.

«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию и, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений. Думаю, что в этом в не меньшей степени заинтересованы наши армянские друзья», - выразил надежду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И все это на фоне волны протестов в Армении. Оппозиция требует отставки Пашиняна, выдвигая кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на должность премьер-министра страны.

«Народ в большинстве своем выступает категорически против нынешних властей и их решений. Он не готов мириться с тем, что они делают. Они прекрасно понимают, что высока вероятность того, что многочисленные слои населения поддержат архиепископа Баграта», - сказал блогер, лидер движения АЗАТАГРУМ Мика Бадалян.

Но по мнению Пашиняна, именно ОДКБ не выполняет свои обязательства и виновна в угрозах, перед которыми стоит Армения. Премьер и ранее завуалировано показывал, что давно идет к решению выхода из ОДКБ, игнорируя общие мероприятия и встречи стран-участниц.

«Есть проблемы, с которыми региону пока еще не удалось распрощаться. Вот о чем надо думать. О безопасности, стратегическом сотрудничестве, гражданской инфраструктуре, которая должна создаваться с опорой на безопасность и стабильность. Надо работать именно на это, а не бесконечно придумывать вброшенные со стороны Запада словеса. Не в этом надо путаться», - предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О плотных контактах Еревана с Западом говорит как минимум недавняя встреча Пашиняна с помощником американского госсекретаря Джеймсом О'Брайеном и принятое решение - повысить отношения Армении и США до уровня стратегического партнерства.

«ОДКБ уже давно находится на перекрестье прицела армянских властей. Влияет ли кто-нибудь на такие заявления извне? Конечно, влияет. Власти Армении бегут в строну европряника, либо западного вектора», - считает депутат 7-го созыва парламента Армении, политический аналитик Арман Абовян.

А выход из ОДКБ и разрыв отношений с евразийскими партнерами может привести к ослаблению Армении. Такого мнения придерживаются эксперты. Тем временем, в Ереване сегодня ожидается новая волна акций протеста.