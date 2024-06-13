Кремль будет прояснять позицию Армении по ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет и дальше придерживаться партнерских и союзнических отношений.

«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию. И, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений. Думаю, что в этом не в меньшей степени заинтересованы и наши армянские друзья», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян допустил выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности. По его мнению, ОДКБ не защищает Армению.

Напомним, в мае в Ереване также заявили, что не будут участвовать в финансировании деятельности организации и не присоединятся к решению «О бюджете ОДКБ на 2024 год».