Пашинян связал членство Армении в ОДКБ с извинениями от Лукашенко

Никол Пашинян обвинил одну из стран-членов ОДКБ в высказываниях о «подготовке войны» с Арменией, сообщает Sputnik Армения. Ранее премьер Армении заявил о готовности страны выйти из ОДКБ «через месяц, год или три года».

«Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?» - сказал Пашинян в ходе выступления в парламенте.

Так премьер-министр ответил на обвинения оппозиции в том, что он не выполняет программу правительства, которая предусматривает работу в рамках ОДКБ.

Пашинян не исключил изменений в отношениях Еревана с объединением при условии, что «Беларусь сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа».

Армянский премьер не привел заявлений белорусского президента, которые он имел в виду. Пашинян добавил, что ни он сам, ни другие официальные представители страны никогда не поедут в Белоруссию, пока там у власти остается Александр Лукашенко.