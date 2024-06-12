США и Армения повысят статус отношений до стратегического партнерства

Отношения между Арменией и Соединенными Штатами рискуют выйти на новый уровень и получить статус стратегического партнерства. К такому решению пришли главы МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на встрече в Ереване. Собеседники отметили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году.

«Они будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», - передает «360» слова из заявления правительств двух стран.

Запад также приветствует тесное сотрудничество Армении с евроатлантическими институтами. США выразили поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, сказано в публикации на сайте Госдепа США.

Об углублении отношений между Ереваном с ЕС и США говорил ранее глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян. По его словам, Соединенные Штаты и Европа являются основными партнерами Армении, но это не означает поворота во внешней политике. Он уточнил, что Арменией движет желание укреплять демократические институты и обеспечить безопасность и развитие страны.