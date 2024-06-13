Армянского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после слов Пашиняна

Белоруссия отзовет своего посла в Армении для консультаций после аналогичного шага Еревана, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. По его словам, Минск не собирается ухудшать отношения с Ереваном, но учитывает развитие ситуации.

Глаз отметил, что в Армении складывается очевидно сложная внутриполитическая ситуация и быстро обостряется внутреннее противостояние.

«И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем - при чем здесь Беларусь?» - сказал пресс-секретарь МИД.

По словам Глаза, в МИД Белоруссии вызвали представителя посольства Армении, чтобы попытаться разъяснить этот вопрос.

Представитель МИД РБ предположил, что в Ереване заняли недальновидную позицию, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал серию резких заявлений в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, обвинив его в том, что тот якобы «участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана».

Потом в МИД Армении заявили, что отзывают посла в Белоруссии.