В МИД Армении заявили об отзыве посла в Минске для консультаций

Посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Александра Лукашенко в том, что тот якобы заявлял, что «участвовал в подготовке войны, поощрял, верил, желал победы Азербайджана».

Пашинян сделал такое заявление в ответ на обвинения оппозиции в том, что Ереван не сотрудничает с ОДКБ, как это предусмотрено программой правительства.

Армянский премьер добавил, что ни он сам, ни кто-либо другой из официальных лиц страны больше не посетят Белоруссию, пока там президентом является Лукашенко.

Накануне Пашинян намекнул на выход Армении из ОДКБ в неопределенный срок - «через месяц, год или три года».

Кроме того, армянский премьер допустил, что Ереван пересмотрит свою позицию, если «Беларусь сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа».