23 мая. Улицы второго по величине города Ирана, Мешхеда, заполнены до отказа. Такого огромного шествия Мешхед, пожалуй, не видел за свою, более чем тысячелетнюю историю. Около трех миллионов граждан Исламской республики пришли проводить в последний путь президента Эбрахима Раиси.

Гроб с телом погибшего президента, в сопровождении солдат почетного караула, на огромной автомобильной платформе провезли по главным улицам его родного города. Огромному тягачу пришлось буквально прокладывать себе путь сквозь многотысячную толпу. И каждый, кто находился в тот момент там, пытался пробиться к платформе, чтобы в последний раз прикоснуться к портрету Раиси.

Огромные флаги Ирана и Палестины, портреты Эбрахима Раиси и погибших вместе с ним главы иранского МИД, Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати , и имама Тебриза Мохаммеда Аль-Хашема. Многие из тех, кто находился в траурной процессии, не могли сдержать слез.

«Мы столкнулись с серьезной проблемой. Мы потеряли великого человека. Мы потеряли нашего президента, но, как было сказано, "Эта угроза, которую по милости Божьей мы превратим в возможность"», - рассказал местный житель Шаб Зенде Дар.

По всей стране на вечернюю молитву в день похорон Эбрахима Раиси, пришли столько людей, что места внутри мечетей хватало не всем и многие молились прямо на улице, перед входом, отдавая дань памяти погибшему президенту страны. Его заслуги перед страной, говорили многие, невозможно переоценить.

Поминальные мероприятия на улицах Тегерана буквально на каждом шагу. Цветы, инкрустированные деревянные ротонды, подсвеченные разноцветными лампами, под чтение священного писания в самой гуще вечернего города.

В Иране есть такая традиция. После намаза поминального на улицах наливают чай. И каждый, кто проходит мимо, может взять небольшой стаканчик чая и выпить, тем самым помянуть в данном случае погибшего президента Эбрахима Раиси.

«У нас сейчас здесь, как видите, как раз благотворительная акция. Сегодня у нас похороны его превосходительства, господина Раиси. Это все на пожертвования простых людей. Мы здесь просто угощаем и поминаем погибших», - сказал имам мечети Хосейн Нозари.

Те, кто долгие годы знал президента Раиси лично, вспоминают, что он всегда следовал исламским традициям, а когда стал президентом, приложил максимум усилий, чтобы искоренить в стране бедность.

«Он хорошо знал, что такое бедность, понимал неимущих людей. Поэтому в период своего президенства, он старался внести фудаментальные изменения в систему управления страны в целом. Он одним указом отправил в отставку боле ста различных менеджеров и директоров, различных государственных учреждений», - рассказал историк, первый руководитель КСИР Джавад Мансури.

Президент Исламской республики Иран, вместе с главой МИД страны и представителями делегации, погиб 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. В тот день президент возвращался с Ирано-Азербайджанской границы, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, открывал дамбу на реке Аракс. Уже на обратном пути вертолет президента попал в густой туман и исчез с радаров в труднодоступной горной местности. Несколько долгих часов было непонятно, что случилось с вертолетом и жив ли Эбрахим Раиси. В воздушной колонне президента летели три вертолета. Глава президентской администрации, летевший в соседнем вертолете рассказал, что практически всю дорогу погода была нормальной, и все произошло буквально за мгновение.

«Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», - рассказал Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаил.

Сразу после того, как вертолет президента пропал из поля зрения, предпринимались попытки связаться с ним. В какой-то момент на телефонный звонок ответил имам Джума-мечети Тебриза, который летел вместе с Раиси. Из разговора стало понятно, что вертолет разбился. Многочисленные СМИ приводят слова имама, сказанные по телефону. Спустя несколько часов он скончался от полученных ран.

«Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», - сказал Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Слова имама не дали ответа, жив президент Раиси или нет. Поисковая операция началась сразу после того, как вертолет пропал с радаров. Но предполагаемое место, как сначала объявлялось, жесткой посадки, находилось в труднодоступной местности. Плотный туман с видимостью всего в несколько метров осложнял поиски. И пока, спасательные отряды пробивались к месту крушения, начали появляться различные версии случившегося. Например, что президент жив и едет в один из городов.

Ханиф Хафари руководит международным отделом, второго по величине информационно-аналитического издания в Иране «Джеми Джем». Он рассказывает, что в день трагедии до последнего задерживали выпуск газеты, так сильно разнилась информация о произошедшем, а выдавать слухи и непроверенные данные не могли себе позволить.

«Новость о том, что президент возможно погиб для нашей редакции стала настоящим шоком. Мы постарались взять себя в руки, нужно было продолжать работать и информировать людей. И пока не было официальных данных, мы выдавали аналитические материалы, о том, как могут развиваться события», - рассказал Ханиф Хафари.

Вертолет президента искали 73 спасательных отряда больше 10 часов. К поискам подключились и многие другие страны. По поручению Владимира Путина в Тебриз были направлены два самолета с 50 профессиональными горноспасателями. Своих специалистов направила Турция. Все это время еще была надежда, что президент выжил и ожидает помощи. Но как только до места крушения добралась первая поисковая группа, стало понятно, что все надежны были тщетны.

Как только гибель президента подтвердилась – в стране был объявлен траур. Улицы иранских городов увешаны черными флагами. Практически на каждом доме изображение погибшего президента, слова горечи соседствуют с клятвами продолжать борьбу против врагов государства.

В Москве к зданию посольства Ирана всю неделю приходили люди. Это были представители политических партий и движений, представители религиозных конфессий. Приходили и простые москвичи, порой целыми семьями. Чтобы отдать дань памяти президенту Раиси и возложить цветы.

Одним из первых свои соболезнования иранскому народу выразил президент Владимир Путин. Он поручил председателю государственной думы Вячеславу Володину вылететь в Иран и представлять Россию на церемонии прощания с президентом Раиси, которая продолжалась несколько дней. По словам Путина, Раиси был человеком, который всегда выполнял взятые на себя обязательства.

«Гибель президента Раиси - большая потеря прежде всего для Ирана и иранского народа. Я вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно это был очень надежный партнер, человек прямой, уверенный в себе. Прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Но конечно это был человек слова и с ним было приятно работать. Имею в виду, что если мы о чем то договаривались - всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались бы именно в таком ключе. Передайте пожалуйста эти слова руководству Ирана и если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы», - заявил Путин.

Свои соболезнования Ирану выразили большинство стран мира. В их числе Индия, Китай, Венесуэла, Ирак. Трехдневный траур объявлен в Ливане. Свои соболезнования направили даже глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц. И только США сделали заявление, не имеющее равных по своему цинизму. Заявление, нацеленное на то, чтобы искусственно расколоть иранское общество.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, самих иранцев, такие заявления Вашингтона давно не удивляют. Уже 45 лет, с момента Исламской революции 1979 года, Вашингтон ведет открытую санкционную войну против Ирана. И с самого первого дня после трагедии, здесь не исключали, что США могли быть причастны к гибели президента Раиси. Поэтому, эмоции простых Иранцев на похоронах президента вполне понятны.

Но, даже если окончательное расследование выяснит, что США не имеют прямого отношения к гибели иранского президента, то в вине косвенной здесь никто не сомневается. Дело в том, что в тот день Эбрахим Раиси летел на вертолете американского производства. Но как раз из-за американских санкций детали для ремонта и обслуживания этой техники в Иран не поставлялись. Этот вопрос обсуждался и на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске.

«Мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, самолетов, вертолетов и прочего, на котором перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, против судов в России, против нас, против моего, допустим, самолета», - заявил Лукашенко.

Теперь иранцам предстоит https://tvzvezda.ru/news/20245201912-Mgpry.html. Выборы назначена на 28 июня. Саид Мустафа Бен Нешабури говорит, что с президентом Раиси его связывала более чем 30-летняя дружба. И, конечно, уверен он, новый президент продолжит реформы, начатые его другом, погибшим Эбрахимом Раиси.

«У нас будут свободные выборы. Выбирать нового президента будет иранский народ. И проходить они будут на основе нашей конституции, которая покажет куда мы должны стремиться. Нового президента мы должны выбрать за 50 рабочих дней. И новый президент должен продвигать идеи заложенные нашей революцией», - заявил руководитель центра Корана Организации по развитию культуры и исламской ориентации Ирана Саид Мустафа Бен Нешабури.

А пока жители иранской столицы, пусть медленно, но все же возвращаются к привычной жизни, торгуют, совершают намазы и пока не наступила по-настоящему летняя жара, приходят на площадь свободы. Свободы, за которую всю свою жизнь боролся погибший президент Эбрахим Раиси.