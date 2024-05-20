К посольству Ирана в Москве начали приносить цветы

Жители Москвы приносят букеты цветов к посольству Исламской Республики Иран. Это связано с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. У здания возложили алые и белые розы.

Президент Ирана вместе с главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и еще минимум шестью людьми погибли при крушении вертолета в Восточном Азербайджане после жесткой посадки. По сведениям агентства Tasnim, кроме Раиси и главы МИД, в вертолете находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. Погибшими также считаются два пилота и один технический работник, их имена неизвестны.

Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция на месте катастрофы завершена, а тела направлены в город Тебриз.