МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

К посольству Ирана в Москве начали приносить цветы

Жители столицы несут цветы к посольству Ирана.
Мария Зайцева 2024-05-20 09:25:10
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Москвы приносят букеты цветов к посольству Исламской Республики Иран. Это связано с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. У здания возложили алые и белые розы.

Президент Ирана вместе с главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и еще минимум шестью людьми погибли при крушении вертолета в Восточном Азербайджане после жесткой посадки. По сведениям агентства Tasnim, кроме Раиси и главы МИД, в вертолете находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. Погибшими также считаются два пилота и один технический работник, их имена неизвестны.

Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция на месте катастрофы завершена, а тела направлены в город Тебриз.

#Москва #Иран #цветы #посольство #наш эксклюзив #Эбрахим Раиси
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 