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Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси.
Мария Зайцева 2024-05-22 10:08:38
© Фото: Annabelle Gordon, Keystone Press Agency, Globallookpress

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше после гибели Эбрахима Раиси, который скончался после крушения вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана. Об этом он сказал в ответ на вопрос сенатора Теда Круза, сообщают РИА Новости.

Блинкена спросили, стал ли «мир лучше» после смерти Раиси. Госсекретарь ответил, что иранскому народу стало лучше.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», - сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь также дополнил, что США не оплакивают смерть Раиси и не объявляли бы в ООН минуту молчания в его честь. При этом ранее Госдепартамент США опубликовал соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.

Эбрахим Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета, об этом стало известно 20 мая.

#в стране и мире #Иран #гибель #Энтони Блинкен #Эбрахим Раиси
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