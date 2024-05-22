Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше после гибели Эбрахима Раиси, который скончался после крушения вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана. Об этом он сказал в ответ на вопрос сенатора Теда Круза, сообщают РИА Новости.

Блинкена спросили, стал ли «мир лучше» после смерти Раиси. Госсекретарь ответил, что иранскому народу стало лучше.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», - сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь также дополнил, что США не оплакивают смерть Раиси и не объявляли бы в ООН минуту молчания в его честь. При этом ранее Госдепартамент США опубликовал соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.

Эбрахим Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета, об этом стало известно 20 мая.