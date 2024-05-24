Могила Раиси стала местом паломничества для жителей Ирана

В горах на северо-западе Ирана находится мемориал жертвам крушения. Название города Мешхед переводится как место мученичества. И сегодня с портретами президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его в той трагической поездке приезжали сфотографироваться люди со всей страны.

«Эбрахим Раиси был заступником перед простыми людьми. Он всегда помогал обездоленным. У нас были определенные проблемы в экономике. Но благодаря нему многие из них удалось выправить», - поделился местный житель.

В исламской традиции институт имама имеет огромное значение. Перед каждым из них преклоняются после смерти и посвящают им стихи. Внутри стены и потолок словно из хрусталя, а на самом деле - кусочков зеркал как символа чистоты. На второй день после погребения Эбрахима Раиси его могила стала местом паломничества для жителей Ирана.

Охрана не разрешала надолго задерживаться. Слишком большая очередь людей, которые хотят прийти сюда. Поэтому люди непрерывным потоком следовали друг за другом.

Могилу Эбрахима Раиси устилают цвета роз. За ним закрепилось уважительное обращение сейед. В знак того, что его предки причисляли себя к потомкам пророка Мухаммеда, и черный тюрбан, который президент Ирана носил всю свою жизнь. Эбрахим Раиси получил религиозное образование в школе. Он мог бы пойти по стопам своего отца, священнослужителя. Но избрал для себя политическую карьеру.

Отмечается, что президент Ирана вел скромный и даже аскетичный образ жизни. Пользовался исключительно автомобилями иранского производства. А в бытность главы Верховного суда Ирана развернул в стране масштабную борьбу с коррупцией.

Дом, где живет мать Эбрахима Раиси, находится на обычной улице Мешхеда и ничем не выделяется на фоне соседних домов. Ни КПП с охраной, ни огромной огороженной территории. Прийти сюда, рассказывают соседи, мог любой. Раиси и сам приезжал сюда как минимум дважды в месяц.

В разговоре со «Звездой» племянник президента просит себя не снимать и рассказывает, что его тетя себя плохо чувствует. Зато навстречу к съемочной группе вышел ее сосед.

«Ибрагим Раиси очень хороший, добрый человек. Как Вы видите, его мать тоже живет в совершенно обычном доме. А никак не во дворце, как многие могли бы представить. Внутри он выглядит даже скромнее, чем моя квартира», - сказал сосед тети Раиси.

Сегодня генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах крушения вертолета Эбрахима Раиси. Согласно выводам экспертов, пилот следовал заранее назначенным курсом и не отклонялся от него. В последний раз он выходил на связь за полторы минуты до крушения. Кроме этого следов возможной попытки сбить вертолет или другого внешнего воздействия следствие не обнаружило.