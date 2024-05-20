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Второй самолет МЧС России отправился на поиски вертолета Раиси

Самолет доставит специалистов МЧС и вертолет отряда «Центроспас».
Мария Зайцева 2024-05-20 06:25:02
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Второй специальный борт Ил-76 МЧС вылетел из Москвы в Тебриз, где произошло крушение вертолета с президентом Ирана Сйидом Ибрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ил-76 доставит на место проведения поисково-спасательной операции в Иране спасателей МЧС, а также вертолет Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда (Центроспас).

В составе группы присутсвуют 47 специалистов из «Центроспаса» и Центра «Лидер», а также три кинологических расчета и четыре единицы техники, включая вертолет.

Ранее в Иран для поисково-спасательной операции в Тебриз отправился первый самолет МЧС Россси.

#в стране и мире #Ил-76 #крушение #Иран #МЧС России #Ибрахим Раиси
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