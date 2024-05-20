Второй самолет МЧС России отправился на поиски вертолета Раиси

Второй специальный борт Ил-76 МЧС вылетел из Москвы в Тебриз, где произошло крушение вертолета с президентом Ирана Сйидом Ибрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ил-76 доставит на место проведения поисково-спасательной операции в Иране спасателей МЧС, а также вертолет Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда (Центроспас).

В составе группы присутсвуют 47 специалистов из «Центроспаса» и Центра «Лидер», а также три кинологических расчета и четыре единицы техники, включая вертолет.

Ранее в Иран для поисково-спасательной операции в Тебриз отправился первый самолет МЧС Россси.