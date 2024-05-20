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Тегеран подтвердил гибель президента Раиси

На борту также находился глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
Глеб Владовский 2024-05-20 07:36:41
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури.

Напомним, что авария произошла в лесном массиве провинции Восточный Азербайджан в северо-западной части страны. На борту также находились пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

Ранее Красный Полумесяц заявил об отсутствии признаков жизни на месте крушения воздушного судна.

В свою очередь МЧС России направило второй спецборт в Тебриз для проведения поисков Раиси.

#Иран #Крушение вертолета #Эбрахим Раиси
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