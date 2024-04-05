МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чибиса на вертолете транспортируют в областной центр

Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы оценивал состояние губернатора Мурманской области как тяжелое.
Максим Крюков 2024-04-05 16:41:19
© Фото: ТРК «Звезда»

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прямо сейчас на вертолете транспортируют в областной центр. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, вечером 4 апреля после встречи с местными жителями в городе Апатиты губернатора ранили ножом в живот. Мужчину, который совершил нападение, задержал сотрудник Росгвардии, дежуривший возле здания ДК «Строитель». При задержании злоумышленник, которым оказался житель Апатитов Александр Быданов, получил ранение в ногу, его так же, как и Чибиса, доставили в Апатитско-Кировскую больницу.

Через несколько часов после инцидента главврач медучреждения Юрий Ширяев сообщил, что состояние Андрея Чибиса тяжелое, он находится в реанимации. Доктор добавил, что главе региона повезло, так как при ранении не была задета аорта.

Сегодня пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что Андрей Чибис будет проходить лечение в Мурманской области. Представитель главы региона тем самым опровергла сообщения о его госпитализации в Москву.

#вертолет #Мурманская область #ранение #наш эксклюзив #губернатор #андрей чибис #транспортировка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322