Чибиса на вертолете транспортируют в областной центр

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прямо сейчас на вертолете транспортируют в областной центр. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, вечером 4 апреля после встречи с местными жителями в городе Апатиты губернатора ранили ножом в живот. Мужчину, который совершил нападение, задержал сотрудник Росгвардии, дежуривший возле здания ДК «Строитель». При задержании злоумышленник, которым оказался житель Апатитов Александр Быданов, получил ранение в ногу, его так же, как и Чибиса, доставили в Апатитско-Кировскую больницу.

Через несколько часов после инцидента главврач медучреждения Юрий Ширяев сообщил, что состояние Андрея Чибиса тяжелое, он находится в реанимации. Доктор добавил, что главе региона повезло, так как при ранении не была задета аорта.

Сегодня пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что Андрей Чибис будет проходить лечение в Мурманской области. Представитель главы региона тем самым опровергла сообщения о его госпитализации в Москву.