Установлена личность мужчины, который напал на мурманского губернатора

Задержанного по подозрению в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса зовут Александр Быданов. Он живет в Апатитах, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как сообщалось ранее, нападавший был участником встречи губернатора с местными жителями 4 апреля в ДК «Строитель».

Быданова задержал сотрудник Росгвардии и нанес ему ранение в ногу, после чего нападавшего госпитализировали в больницу, куда был доставлен и Чибис. Чибиса прооперировали, он находится в реанимации. Подозреваемого в нападении и очевидцев произошедшего допрашивают следователи.

Напомним, что мужчина пырнул главу региона ножом в живот. В момент госпитализации Чибис находился в сознании. Врачи не видят угрозы жизни губернатора.