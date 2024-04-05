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Напавший на Чибиса мужчина при задержании получил ранение в ногу

Сейчас он находится в той же больнице, что и губернатор Мурманской области. Выясняются мотивы нападения мужчины на главу региона.
Ирина Егорова 2024-04-05 00:29:44
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

Мужчину, который напал и ранил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержал сотрудник Росгвардии, который дежурил около ДК. Нападавший получил ранение в ногу при задержании. Его также госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.

«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», - сообщается в Telegram-канале СК России.

На данный момент на месте происшествия следователи устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Губернатора прооперировали под общим наркозом, угрозы для жизни, по словам врачей, нет.

Также проводится допрос совершившего нападение и выясняются причины его поступка. Предположительно, у 42-летнего местного жителя не было политических мотивов - совершить нападение ему велели «голоса в голове», пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на крыльце ДК «Строитель» после окончания мероприятия. В Апатитах губернатор проводил встречу с местными жителями, всего в зале собралось около 300 человек, среди которых был сам предполагаемый нападавший.

#Задержание #ранение #СК РФ #Допрос #андрей чибис #губернатор мурманской области
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