Напавший на Чибиса мужчина при задержании получил ранение в ногу

Мужчину, который напал и ранил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержал сотрудник Росгвардии, который дежурил около ДК. Нападавший получил ранение в ногу при задержании. Его также госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу.

«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», - сообщается в Telegram-канале СК России.

На данный момент на месте происшествия следователи устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Губернатора прооперировали под общим наркозом, угрозы для жизни, по словам врачей, нет.

Также проводится допрос совершившего нападение и выясняются причины его поступка. Предположительно, у 42-летнего местного жителя не было политических мотивов - совершить нападение ему велели «голоса в голове», пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на крыльце ДК «Строитель» после окончания мероприятия. В Апатитах губернатор проводил встречу с местными жителями, всего в зале собралось около 300 человек, среди которых был сам предполагаемый нападавший.