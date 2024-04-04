На губернатора Мурманской области Чибиса напали с ножом

После встречи с местными жителями в городе Апатиты на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали и ранили ножом в живот. Информацию о ЧП подтвердили «Звезде» в пресс-службе главы региона.

Нападение произошло на выходе из здания ДК «Строитель» - неизвестный подбежал к главе региона и нанес ножевое ранение. Уточняется, что нападавший мужчина уже задержан, мотивы его поступка пока не ясны. Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу, сейчас он находится в операционной.

Андрею Чибису 45 лет. Он занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. До этого он работал заместителем главы Минстроя.