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На губернатора Мурманской области Чибиса напали с ножом

Нападавший мужчина задержан. Главу региона госпитализировали в больницу.
Ирина Егорова 2024-04-04 23:18:44
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

После встречи с местными жителями в городе Апатиты  на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали и ранили ножом в живот. Информацию о ЧП подтвердили «Звезде» в пресс-службе главы региона.

Нападение произошло на выходе из здания ДК «Строитель» - неизвестный подбежал к главе региона и нанес ножевое ранение. Уточняется, что нападавший мужчина уже задержан, мотивы его поступка пока не ясны. Чибис госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу, сейчас он находится в операционной. 

Андрею Чибису 45 лет. Он занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. До этого он работал заместителем главы Минстроя. 

#Мурманская область #Задержание #нападение #губернатор #андрей чибис #ножевое ранение
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