МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Чибис после нападения будет лечиться в Мурманской области

Накануне вечером было совершено покушение на Чибиса. 42-летний житель Апатитов нанес ему удар ножом в живот.
Анна Назайкина 2024-04-05 12:39:33
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Губернатор Андрей Чибис будет лечиться в Мурманской области. Об этом сообщила «Звезде» его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что главе региона, пострадавшему при нападении с ножом, будут оказывать помощь московские врачи. Представитель Чибиса опровергла эти данные.

«Я не могу подтвердить эту информацию, так как губернатор будет проходить лечение на территории Мурманской области, в Москву он не летит», - сказала она.

На вопрос о том, кто будет временно исполнять обязанности главы региона, Сечкина пока не смогла дать ответ.

Нападение на губернатора произошло накануне в Апатитах во время встречи с местными жителями. Один из участников мероприятия дождался, когда губернатор закончит встречу, и ударил его ножом в живот. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где он перенес операцию. Впоследствии Чибис пришел в себя и выразил благодарность медикам.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, им оказался 42-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

#Мурманская область #нападение #наш эксклюзив #губернатор #андрей чибис
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322