Губернатор Чибис после нападения будет лечиться в Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис будет лечиться в Мурманской области. Об этом сообщила «Звезде» его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что главе региона, пострадавшему при нападении с ножом, будут оказывать помощь московские врачи. Представитель Чибиса опровергла эти данные.

«Я не могу подтвердить эту информацию, так как губернатор будет проходить лечение на территории Мурманской области, в Москву он не летит», - сказала она.

На вопрос о том, кто будет временно исполнять обязанности главы региона, Сечкина пока не смогла дать ответ.

Нападение на губернатора произошло накануне в Апатитах во время встречи с местными жителями. Один из участников мероприятия дождался, когда губернатор закончит встречу, и ударил его ножом в живот. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где он перенес операцию. Впоследствии Чибис пришел в себя и выразил благодарность медикам.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, им оказался 42-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.