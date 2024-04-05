Главврач больницы: Чибис находится в реанимации в тяжелом состоянии

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса тяжелое, он находится в реанимации, сообщил главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев. По словам доктора, губернатору повезло в том, что при ранении не была задета аорта.

Главу региону прооперировали. Операция длилась больше часа.

Заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в Кировск, где находится в больнице глава региона, сообщает РИА Новости.

Местный житель напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи в ДК «Строитель». Глава региона ранен в живот. Нападавшего задержали росгвардейцы, при этом он тоже пострадал.

На месте случившегося работают следователи. Они опрашивают свидетелей и выясняют мотивы покушения.