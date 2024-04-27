По итогам переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной Киев отказался от мирного соглашения из-за нежелания сделать русский язык вторым государственным. Также украинская сторона отвергла требования об отмене санкций, исков в международные суды и запрета нацистской идеологии в стране. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Согласно тексту соглашения, доступ к которому получили журналисты издания, от Украины требовалось соблюдение постоянного нейтралитета, отказ от вступления в НАТО. Киеву предписывалось отказаться от планов производить и приобретать ядерное оружие, запретить проведение на своей территории международных учений. Иностранным войскам запрещалось использовать свою военную инфраструктуру на территории страны.

В свою очередь Россия обязалась предоставить Украине гарантии безопасности. Гарантами, помимо РФ, выступали другие постоянные члены Совета Безопасности ООН - Великобритания, Китай, США и Франция.

Переговоры делегаций России и Украины в турецком Стамбуле прошли в конце марта 2022 года. По итогам переговоров замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. После Стамбула переговорный процесс была заморожен, а глава киевского режима Зеленский законодательно запретил вести переговоры. При этом Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров.

Утверждается, что срыву переговоров способствовал бывший британский премьер Борис Джонсон, об этом заявил руководитель фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Сам британский политик отрицает свое участие в срыве переговорного процесса.