МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: Украина в Стамбуле отказалась от мира из-за русского языка

Киевский режим также не устроило требование запретить нацистскую идеологию.
Алексей Курильченко 2024-04-27 12:22:09
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS, Globallookpress

По итогам переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной Киев отказался от мирного соглашения из-за нежелания сделать русский язык вторым государственным. Также украинская сторона отвергла требования об отмене санкций, исков в международные суды и запрета нацистской идеологии в стране. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Согласно тексту соглашения, доступ к которому получили журналисты издания, от Украины требовалось соблюдение постоянного нейтралитета, отказ от вступления в НАТО. Киеву предписывалось отказаться от планов производить и приобретать ядерное оружие, запретить проведение на своей территории международных учений. Иностранным войскам запрещалось использовать свою военную инфраструктуру на территории страны.

В свою очередь Россия обязалась предоставить Украине гарантии безопасности. Гарантами, помимо РФ, выступали другие постоянные члены Совета Безопасности ООН - Великобритания, Китай, США и Франция.

Переговоры делегаций России и Украины в турецком Стамбуле прошли в конце марта 2022 года. По итогам переговоров замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. После Стамбула переговорный процесс была заморожен, а глава киевского режима Зеленский законодательно запретил вести переговоры. При этом Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров.

Утверждается, что срыву переговоров способствовал бывший британский премьер Борис Джонсон, об этом заявил руководитель фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Сам британский политик отрицает свое участие в срыве переговорного процесса.

#в стране и мире #Украина #русский язык #переговоры #стамбул #В ИноСМИ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049