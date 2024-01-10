Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою причастность к срыву переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые проходили в Стамбуле весной 2022 года. Об этом пишет британская газета The Times.

При этом экс-глава кабмина Соединенного Королевства признал, что во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве после переговоров между делегациями РФ и Украины выразил обеспокоенность возможностью заключения какого-либо мирного соглашения между конфликтующими сторонами.

По словам британского политика, в том разговоре он отметил, что Лондон готов помогать киевскому режиму «на тысячу процентов».

В ноябре прошлого года руководитель фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия публично признал то, о чем российская сторона говорила с самого начала: Украина могла принять статус нейтрального государства, отказаться от вступления в НАТО, и боевые действия была бы окончены еще весной 2022 года. Однако переговоры были сорваны по наводке западных «советчиков» - госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который лично примчался в Киев сразу после стамбульских переговоров, запретил обсуждать мирные инициативы и потребовал «просто воевать».