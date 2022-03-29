Замминистра обороны Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе встречи принципов, Минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласования вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», - заявил Фомин в Турции после переговоров с украинской делегацией.
Заместитель министра обороны добавил, что МО РФ исходит из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и будут созданы условия для дальнейшей нормальной работы.
Фомин заметил, что более подробно о принятых решениях Генеральный штаб Вооруженных сил России сообщит по возвращении делегации в Москву.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов