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Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине

Путин: если Запад хочет мирного урегулирования украинского кризиса - пожалуйста.
Никита Черненко 2024-02-18 13:45:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Россия готова обсуждать со странами Запада вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул, что Россия сохраняла намерение как можно быстрее закончить специальную военную операцию с самого ее начала. Так он напомнил о русско-украинских переговорах в Стамбуле, где были достигнуты договоренности о параметрам урегулирования конфликта, но позже расторгнуты.

«Если бы не позиция Запада, транслированная бывшим премьер-министром Джонсоном, конфликт прекратился бы полтора года назад. Но они этого не захотели, не знаю, хотят ли сейчас, но если интерес есть - пожалуйста, мы готовы к диалогу», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин отметил, что вопрос происходящего на Украине - это тактический вопрос для стран Запада. В то же время для российского народа президент назвал украинский кризис вопросом «жизни и смерти».

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